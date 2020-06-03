В Норильске из-за разлива нефтепродуктов объявлена ЧС

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент РФ Владимир Путин 3 июня одобрил введение режима ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске, сообщает ТАСС.

ЧП произошло на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая, когда легковой автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ в Норильске. Произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. Пострадавших и погибших не было. Возгорание ликвидировали в тот же день. Однако, по данным СК, разлилось около 20 тыс. т топлива на площади около 350 кв.м. Известно также, что дизельное топливо с места разлива попало в водоемы, в частности в реку Далдыкан.

Как отметил глава МЧС Евгений Зиничев 3 июня на совещании по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае, введение режима ЧС позволит привлекать к ликвидации последствий разлива топлива силы и средства федеральных органов власти. Министр пояснил также, что причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.-0-