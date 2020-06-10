В Норильске обработали сорбентом более 40 тыс. кв.м загрязненной топливом территории

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты обработали сорбентом более 40 тыс. кв.м территории, загрязненной топливом в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

"Всего за время работ обработано сорбентом 40 600 кв.м загрязненной территории", - сказал собеседник агентства. Сорбент позволяет нейтрализовать разлившиеся нефтепродукты.

Кроме того, собрано почти 9 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, почти 7 тыс. из них - с акватории реки Амбарной. "При этом более трети из общего количества собрали за минувшие сутки", - сказал представитель штаба. Также в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено почти 30 тыс. т загрязненного поверхностного грунта.

Последствия разлива топлива устраняют более 680 человек, задействовано свыше 260 единиц техники, также используются 10 воздушных судов.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв.м грунта, а также попало в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.-0-