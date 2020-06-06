В Норильске откачали уже более 324 т разлившегося топлива

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты откачали в Норильске более 324 т дизельного топлива, разлившегося после аварии на ТЭЦ-3, и обработали сорбентом более 14 тыс. кв.м загрязненного грунта, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

"Всего, по данным на утро 6 июня, откачано свыше 324 т разлившегося топлива, почти 96 т из них - с акватории реки Амбарной", - уточнили в штабе.

Кроме того, обработано сорбентом и утилизировано свыше 14 тыс. кв.м загрязненного грунта, причем 10 тыс. кв.м из них удалось обработать за минувшие сутки.

"Работы по сбору нефтепродуктов в Норильске находятся в активной фазе", - сообщили в штабе, уточнив, что это второй этап ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3. На первом этапе был локализован разлив нефтепродуктов. На реках для этого установили девять боновых заграждений протяженностью свыше 1 км.

Как сообщалось, ЧП произошло на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании 29 мая, когда легковой автомобиль врезался в резервуар с топливом на ТЭЦ в Норильске. Произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. Пострадавших и погибших не было. Возгорание ликвидировали в тот же день. Однако, по данным СК, разлилось около 20 тыс. т топлива на площади около 350 кв.м. Дизельное топливо с места разлива попало в водоемы, в частности в реку Далдыкан. 3 июня был введен режим ЧС федерального уровня.-0-