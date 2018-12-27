В Норвегии исчезли шесть картин Эдварда Мунка

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты норвежского издания Dagbladet обнаружили пропажу шести картин экспрессиониста Эдварда Мунка из собрания Стенерсена в Норвегии. Об этом журнал сообщил 27 декабря.

Пропажа обнаружилась во время расследования исчезновения других картин. Ответственность за них с 2010 года несет музей Мунка в Осло. Учреждение год назад сообщило о 26 утерянных работах из собрания. На сегодняшний день речь идет самое малое о 47 картинах. 34 из них авторства Эдварда Мунка – все они исчезли бесследно.

Среди пропавших работ - "Смерть Марата", "Омега плачет", "Плачущая девушка у кровати", "Портрет фру Р.", "Тиргартен-Берлин" и "Оге Кристиан Гирлефф".

Директор музея не смог объяснить, почему о пропаже работ известного норвежского художника не было известно ранее.

Картины Мунка и ранее неоднократно исчезали из музеев. В 1988 году злоумышленники похитили картину "Вампир" из музея Мунка в Осло, в 1994 году - "Крик" из Национальной галереи, а в 2004 еще один вариант "Крика" и "Мадонну". В этих случаях похитители найдены, они получили тюремные сроки, а полотна были возвращены.-0-