В Норвегии исчезли шесть картин Эдварда Мунка

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты норвежского издания Dagbladet обнаружили пропажу шести картин экспрессиониста Эдварда Мунка из собрания Стенерсена в Норвегии. Об этом журнал сообщил 27 декабря.
Пропажа обнаружилась во время расследования исчезновения других картин. Ответственность за них с 2010 года несет музей Мунка в Осло. Учреждение год назад сообщило о 26 утерянных работах из собрания. На сегодняшний день речь идет самое малое о 47 картинах. 34 из них авторства Эдварда Мунка – все они исчезли бесследно.
Среди пропавших работ - "Смерть Марата", "Омега плачет", "Плачущая девушка у кровати", "Портрет фру Р.", "Тиргартен-Берлин" и "Оге Кристиан Гирлефф".
Директор музея не смог объяснить, почему о пропаже работ известного норвежского художника не было известно ранее.
Картины Мунка и ранее неоднократно исчезали из музеев. В 1988 году злоумышленники похитили картину "Вампир" из музея Мунка в Осло, в 1994 году - "Крик" из Национальной галереи, а в 2004 еще один вариант "Крика" и "Мадонну". В этих случаях похитители найдены, они получили тюремные сроки, а полотна были возвращены.-0-
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