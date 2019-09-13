В Норвегии неизвестная болезнь убивает собак

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Норвегии за прошлую неделю неизвестной болезнью заразились более сотни собак, передает The Local .

Высокий уровень заражения зафиксирован в Осло. Сотрудники Ветеринарного института определили следующие симптомы: кровавая диарея, рвота и утомление. Они просят не путать данную болезнь с другими, так как симптомы у многих заболеваний схожи.

Заболевание распространяется очень быстро, уже погибли 25 собак. Вскрытие показало, что у всех собак была кишечная инфекция, повышен уровень бактерий Clostridium perfingens и Providencia alcalifaciens.

Людям болезнь не передается.-0-