В Норвегии планируют прививать от COVID-19 подростков 12-15 лет

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Норвегии планируют прививать от COVID-19 подростков в возрасте 12-15 лет, пишет газета Aftenposten.

В четверг премьер-министр Эрна Сольберг провела пресс-конференцию, посвященную ситуации с COVID-19 в стране. На ней она заявила, что в соответствии с рекомендациями Норвежского института общественного здравоохранения детей в возрасте 12-15 лет следует вакцинировать от коронавирусной инфекции. Первоначально им будет вводиться одна доза препарата. Но принимать решение о прививке будут родители.

В Норвегии с начала пандемии госпитализировано около 140 детей с коронавирусом.

На данный момент около 57% населения Норвегии полностью вакцинированы.

По данным Университета Хопкинса, в Норвегии зарегистрировано 161 814 случая заражения COVID-19, умерли 822 человека. -0-