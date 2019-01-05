В Норвегии под лавиной пропали четверо туристов

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В северной Норвегии в регионе Тромс в результате схождения лавины не вышли на связь четверо туристов, которые считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает АР.
Лыжники пропали 2 января. Среди них были женщина из Швеции и трое мужчин из Финляндии. Поисково-спасательная операция с участием вертолета началась после схождения лавины шириной 300 м. 3 января сильный снегопад и плохая видимость помешали спасательным работам.-0-
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