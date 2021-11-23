В Норвегии потерпел крушение учебный самолет, есть погибшие

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В норвежской коммуне Ларвик потерпел крушение учебный небольшой двухмоторный самолет, погибли три человека. Об этом сообщила телекомпания NRK со ссылкой на местную полицию.

На борту находились три человека: инструктор и двое учеников. "Надежды найти выживших, к сожалению, нет", - сказал начальник полиции в Ларвике Тур Эриксен.

Полиция сообщила, что информацию о крушении самолета получила от очевидца.

На месте происшествия работают представители полиции и служб экстренной помощи.-0-