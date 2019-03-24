В Норвегии с круизного лайнера эвакуировали около 400 человек

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У западного побережья Норвегии спасатели эвакуировали почти 400 пассажиров круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем, но на пароме еще находится около 1 тыс. человек. Об этом сообщает газета
Три пассажира парома госпитализированы с серьезными травмами, еще 14 получают врачебную помощь.
Лайнер, следовавший из города Тромсе на севере Норвегии в Ставангер на юго-западе страны, направлялся к берегу, когда капитан подал сигнал бедствия, потому что возникли проблемы с двигателем. На месте происшествия работают спасательные судна и три вертолета.
Эвакуация продолжается, несмотря на то, что три из четырех двигателей парома ночью были запущены и он самостоятельно начал движение. Отмечается, что ветер в районе происшествия ослабел, ситуация на борту тоже стала спокойнее.
Большая часть пассажиров - британцы и американцы, экипаж состоит из представителей разных стран, в его числе четверо россиян.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3879 BYN
|2.38 BYN
|2.388 BYN
|USD
|2.1022 BYN
|2.104 BYN
|2.11 BYN
|RUB
|3.2896 BYN
|3.275 BYN
|3.285 BYN