В Норвегии у миллионера похитили жену и требуют выкуп криптовалютой

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные похитили жену самого богатого человека Норвегии Тома Хагена и потребовали за нее выкуп в 9 млн евро. Деньги требуют перевести в криптовалюте, сообщает издание Aftenposten.
68-летнюю Анну-Элизабет Фалкевик-Хаген похитили 31 октября, из дома в Лоренскоге, недалеко от Осло. Полиция не обнаружила никаких признаков взлома и проникновения, видеокамер в доме не было.
Муж похищенной 68-летний Том Хаген нашел записку с требованием выкупа. Похитители выбрали криптовалюту Monero, которая позволяет скрыть все детали транзакции, включая адресата и сумму.
Преступники также потребовали не обращаться в полицию. Поэтому следствие велось в условиях строжайшей секретности. Поисками совместно занимались норвежская полиция, Интерпол и Европол.
По последней информации, не получив выкуп, преступники начали угрожать мужу заложницы применить силу по отношению к женщине, если он не выполнит их требования.
Том Хаген разбогател на инвестициях в недвижимость и электроэнергию. В начале 1990-х годов он основал компанию Elkraft AS, которая является одним из ведущих поставщиков электроэнергии в северных странах. Помимо этого, у него есть бизнес, связанный с недвижимостью. Состояние Хагена оценивают в $200 млн.-0-
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