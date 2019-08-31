В Норвегии упал вертолет, погибли четыре человека

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли в результате падения вертолета у города Альта на севере Норвегии. Об этом сообщила газета " target="_blank" rel="nofollow">Verdens Gang.

Всего на борту было шесть человек - пилот и пять пассажиров. Один из них доставлен в больницу, о состоянии еще одного не сообщается.

В это время в районе проходит музыкальный фестиваль. Падение вертолета произошло в километре от фестивальной зоны. В оргкомитете мероприятия изданию сообщили, что гостей мероприятия доставляли на место с помощью вертолета. О причинах инцидента пока не сообщается.-0-