В Норвегии в районе оползня найдены тела семерых человек

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Норвегии на месте схода оползня, в небольшом населенном пункте Аск, расположенном примерно в 30 км к северу от Осло, спасатели обнаружили тела семерых погибших, пятеро из них опознаны, сообщает телерадиокомпания NRK.

Ранее сообщалось, что гигантский оползень, обрушившийся на Норвегию 30 декабря, снес более десятка зданий. По данным полиции, около 500 человек были эвакуированы из района бедствия, 26 человек числились пропавшими без вести.

В зоне схода оползня одновременно работают пять бригад. Поисково-спасательная операция продолжается шестые сутки, спасатели расширяют район поиска.

Отмечается, что на юге Норвегии в последние дни выпало большое количество осадков, что, возможно, и привело к сдвигу глинистой почвы, преобладающей в этом районе.-0-