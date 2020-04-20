20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Норвегии возобновляют работу детские сады, закрывшиеся в марте из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро (NTB).

Детсады в королевстве не работали с 12 марта. При этом, несмотря на их открытие, многие родители продолжат оставлять детей дома, отмечает NTB.

С 20 апреля должно вступить в силу еще одно послабление: будет снят введенный в марте запрет на поездки в дачные домики.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии по состоянию на 19 апреля увеличилось на 84 - до 7068. В последние дни прирост числа заразившихся стабилен и каждые сутки составляет около сотни. В стране от последствий коронавируса умерли 164 пациента, госпитализированы 148, их число снижается практически каждый день.

Правительство страны 6 апреля заявило, что эпидемию удалось взять под контроль. В течение апреля, согласно решению Кабмина, будут постепенно открываться учреждения: снова начнут работать младшие классы школ, смогут вернуться в вузы студенты, заканчивающие обучение, откроются парикмахерские и другие предприятия.

Вместе с тем, по информации ВОЗ, число инфицированных новым коронавирусом за последние сутки в мире возросло более чем на 81 тыс., что на 4 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс., что несколько меньше, чем днем ранее.

По состоянию на утро 19 апреля в мире были зарегистрированы 2241359 инфицированных и 152551 умерший. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1122189 и 100938 соответственно. За сутки число заболевших там возросло на 35300, а умерших - на 3737. В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 821860 человек, 38258 умерли. По числу инфицированных за сутки - 37589 - этот регион превосходит Европу, а умерших за последние 24 часа в нем меньше - 2516.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. На 19 апреля там выявлены 130696 инфицированных и 5621 летальный исход.

Как следует из опубликованной ВОЗ информации о странах, больше всего заболевших зарегистрировано в США - 695353. Далее следуют Испания (191726), Италия (175925), Германия (138897), Великобритания (114221), Франция (110721), Китай (84201), Турция (82329), Иран (80868) и Россия (42853).-0-