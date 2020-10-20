В Норвегии выявили неизвестную мутацию коронавируса

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую мутацию коронавируса обнаружили в Норвегии. Об этом заявила главный врач муниципалитета Тронхейм Туве Ресстад, сообщает газета Verdens Gang.

В городе Тронхейм с 16 по 18 октября новый тип вируса выявили у восьми местных жителей.

"По предварительным оценкам, это новый вариант вируса, который министерство здравоохранения раньше не встречало в Норвегии", - пояснила Ресстад.

По ее словам, пока неизвестно, какими свойствами обладает мутация вируса. Заразиться коронавирусом в Тронхейме стало легче: для этого люди необязательно должны находиться в тесном контакте.-0-