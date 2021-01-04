В Норвегии выявили первый случай заражения штаммом коронавируса из ЮАР

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай заражения штаммом коронавируса, обнаруженным в ЮАР, выявлен в Норвегии, сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро.

Инфицированным оказался человек, прибывший в страну из ЮАР. В Норвегии подтверждено также 23 случая заражения британским вариантом коронавируса.

По мнению норвежских медиков, представляется, что оба штамма более заразны, чем известные ранее, однако они не приводят к развитию более тяжелых осложнений.

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна пандемии вызвана мутировавшим коронавирусом. Он был обнаружен около двух месяцев назад на юге страны в округе Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм поражает в основном молодых людей.-0-