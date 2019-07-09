В Норвегии заявили о превышении уровня радиации на месте гибели советской подлодки

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень радиации на месте гибели советской подлодки "Комсомолец" в 100 тыс. раз превышает норму, сообщает телеканал TV2 .

Данные приводятся со ссылкой на участников стартовавшей в июле первой совместной российско-норвежской экспедиции к субмарине. Информация по исследованиям размещена в твиттер-аккаунте Норвежского агентства по ядерной безопасности.

Отмечается, что из нескольких проб, которые взяты у вентиляционного отверстия "Комсомольца", одна показала радиоактивный уровень, превышающий в 100 тыс. раз показатели чистой морской воды. Утечка произошла из-за постепенного разрушения внутренних конструкций подлодки. Вместе с тем руководитель экспедиции заверяет, что радиация не угрожает людям.

Подлодка 3-го поколения К-278 "Комсомолец", построенная в 1983 году, затонула в Норвежском море 7 апреля 1989 года в результате пожара. Тогда погибли 42 человека. Субмарина находится на глубине 1700 м.-0-