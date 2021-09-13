В Норвегии завершилось голосование на выборах в парламент

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах в Стортинг - однопалатный парламент Норвегии - завершилось на территории страны. Предварительные результаты будут обнародованы сразу после окончания голосования, одновременно будет дан прогноз на итоги выборов. Такую информацию сообщает ТАСС.

Норвежский парламент состоит из 169 депутатов, избираемых на четыре года прямым, равным и тайным голосованием по партийным спискам.

Страна разделена на 19 избирательных округов, за каждым из которых закреплено определенное количество мандатов в зависимости от численности населения. Кроме того, имеются так называемые уравнительные мандаты, которые повышают шансы небольших партий попасть в парламент, каждый округ имеет один такой мандат. Его может получить партия, набравшая не менее 4% голосов по всей стране, но не получившая достаточного числа голосов в избирательном округе. По итогам выборов в 2017 году явка составила 78,2%, всего тогда на выборах проголосовало 2,9 млн жителей Норвегии.-0-