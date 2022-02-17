В норвежском фьорде обнаружили авиабомбы времен Второй мировой войны

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юге Норвегии в Кристиансандфьорде нашли около 30 авиабомб времен Второй мировой войны, сообщает ТАСС со ссылкой на вещательную корпорацию NRK.

"Вероятно, после капитуляции Германии они были выброшены в море", - сказал командор-капитан оперативного штаба вооруженных сил королевства Вигго Корсвик.

Вес каждой бомбы - от 500 до 1 000 кг. Отмечается, что операция по их разминированию начнется, как только будут предоставлены все необходимые разрешения от властей.-0-