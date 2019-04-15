В Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, сообщает французское информагентство
Сведений о жертвах в настоящий момент нет.
В социальных сетях появились снимки очевидцев, на фото видно большое серое облако дыма и открытое пламя у основания шпиля собора.
Нотр-Дам-де-Пари - один из символов Парижа, расположенный в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3815 BYN
|2.376 BYN
|2.383 BYN
|USD
|2.1043 BYN
|2.102 BYN
|2.107 BYN
|RUB
|3.275 BYN
|3.272 BYN
|3.28 BYN