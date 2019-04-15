В Нотр-Дам-де-Пари произошел пожар

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, сообщает французское информагентство AFP со ссылкой на экстренные службы Парижа.

Сведений о жертвах в настоящий момент нет.

В социальных сетях появились снимки очевидцев, на фото видно большое серое облако дыма и открытое пламя у основания шпиля собора.

Нотр-Дам-де-Пари - один из символов Парижа, расположенный в восточной части острова Сите на месте первой христианской церкви французской столицы.-0-