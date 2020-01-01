Учреждена международная премия за решение экологических проблем

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон учредили новую международную премию, которую будут вручать организациям и отдельным людям за решение наиболее острых экологических проблем, сообщает ТАСС.

Впервые награду планируют присудить в 2021 году. Пока ожидается, что она будет присваиваться по 2030 год.

Как говорится на официальной странице премии, ее учредители вдохновились примером американской космической программы "Аполлон", при воплощении которой в жизнь были решены сложнейшие технические проблемы и созданы новые технологии, впоследствии нашедшие широкое применение в повседневной жизни. В англоязычном мире программа "Аполлон" широко известна под название Moonshot, что можно перевести как "лунный прорыв". По аналогии новая награда получила название Earthshot, то есть "земной прорыв". Каждый год премию будут получать пять человек или организаций, создающих прорывные решения по защите природы и борьбе с изменением климата.

"Наградами будет отмечен прогресс во всех общественных и производственных сферах, - говорится на сайте Earthshot. - Премия рассчитана на широкий круг людей, а также группы единомышленников. Ее смогут получить ученые, активисты, экономисты, лидеры, правительства, банки, предприятия, города и страны - все, кто внесет выдающийся вклад в решение проблем экологии или достигнет на этом пути существенных успехов".

Благотворительное общество герцога и герцогини Кембриджских будет присуждать награду, консультируясь с учеными, экспертами и представителями ведущих природозащитных организаций.-0-