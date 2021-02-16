В Новой Москве взорвались два резервуара с топливом

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв двух резервуаров с топливом с последующим горением произошел в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Новой Москве в поселении Сосенское на улице Адмирала Корнилова, 60 загорелась бытовка, огонь перекинулся на резервуар с топливом, в результате чего произошел взрыв с последующим горением. Площадь возгорания составляет 50 кв.м", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, позже произошел взрыв второго резервуара с топливом.

Наблюдается факельное горение, существует угроза перехода огня на рядом стоящее здание. Проезд по улице перекрыт. Проведена эвакуация людей в радиусе 300 м от места взрыва.-0-