В Новой Зеландии мужчину осудили на 21 месяц за публикацию видео терактов в мечетях

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окружной суд новозеландского Крайстчерча приговорил сегодня Филипа Невилла Арпса, обвиняемого в распространении видеозаписи терактов в мечетях, к 21 месяцу тюремного заключения. Об этом сообщает новозеландская газета The New Zealand Herald .

Во время судебного слушания 44-летний Филип Невилл Арпс признал себя виновным в распространении 15 марта видеозаписи нападения на мечети в Крайстчерче, а также в том, что отредактировал ролик, добавив счетчик убитых и изображение прицела. Распространение видео не только в день теракта, но и на следующий день после трагедии, по мнению судьи Стивена О'Дрисколла, подчеркивает особую жестокость и бездушность со стороны обвиняемого. По словам судьи, это было преступление на почве ненависти к мусульманской общине.

Адвокат Филипа Невилла Арпса сообщил, что подал апелляцию на приговор.

15 марта было совершено нападение на две мечети, расположенные в новозеландском городе Крайстчерче. Вооруженные люди ворвались в мечети, где после дневной молитвы находились около 500 человек, заблокировали входные двери и открыли огонь. В результате атаки погиб 51 человек. Сразу после атаки премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала случившееся беспрецедентным террористическим актом. Один из участников теракта вел в соцсетях прямую видео-трансляцию с места нападения. Видеозаписью успели поделиться тысячи пользователей, прежде чем она была удалена.-0-