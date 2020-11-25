В Новой Зеландии на берег выбросились несколько сотен китов

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 400 китов выбросились на берег в Новой Зеландии. Сотни животных уже погибли к тому времени, когда волонтеры прибыли на место, сообщает BBC .

Это один из самых массовых случаев самоубийства этих млекопитающих, когда-либо зарегистрированных в Новой Зеландии. По данным природоохранного департамента страны, на берег бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова выбросились 416 круглоголовых китов.

Как сообщили в ведомстве, около 70% выбросившихся на берег животных погибли. Сотрудники департамента, волонтеры и местные жители пытаются спасти оставшихся, отправляя их в открытое море во время прилива. Спасение осложнено тем, что на мели находится большое число туш погибших китов, которые мешают пострадавшим животным уплыть в открытое море.

По словам представителя департамента, большинство выживших млекопитающих уже отправлены в море. Местные жители и волонтеры, чтобы не дать китам снова выброситься из воды, образовали у берега живую цепь.

Случаи массового самоубийства китообразных регистрируются довольно регулярно. Отправить обратно в море выбросившихся на берег животных - довольно сложная задача, и спасти удается не многих.

Однозначного ответа на вопрос, что заставляет животных выбрасываться на берег, у ученых нет. Самой популярной остается теория, согласно которой что-то случается с одним или несколькими китами, после чего те издают сигнал бедствия, а остальные приходят к ним на выручку. В итоге, если заболевший дельфин или кит оказался на мелководье, за ним туда же попадают и его сородичи.-0-