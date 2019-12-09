В Новой Зеландии началось извержение вулкана

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На новозеландском острове Уайт-Айленд, что в заливе Пленти, началось извержение вулкана, сообщает ТАСС со ссылкой на государственную геодезическую службу страны.

Около 14.15 по местному времени зафиксировано начало извержения, уровень вулканической опасности (в непосредственной близости) был повышен до четвертого, а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

В момент извержения на острове, предположительно, находились 20 человека, пишет издание New Zealand Herald. Для оказания помощи к ближайшей безопасной зоне направлены вертолеты аварийных служб и бригады скорой помощи. Создан центр экстренного реагирования, задействован штаб сил гражданской обороны.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии, при этом он открыт для туристических поездок.-0-