В Новой Зеландии нашли окаменелости гигантского длинноногого пингвина

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В запасниках одного из новозеландских музеев ученые нашли окаменелости ранее неизвестного вида гигантских доисторических пингвинов. От родственников новый вид отличают необычно длинные ноги и рост около полутора метров. Такую информацию сообщает ТАСС.

Внешне эти пингвины были похожи на уже открытых кайруку, однако у них были гораздо более длинные ноги. Благодаря этому они были заметно выше кайруку. Длинные ноги помогали быстро плавать или глубоко нырять.

За последние полвека ученые обнаружили останки нескольких десятков видов доисторических пингвинов. Их изучение показало, что первые представители этого семейства птиц были необычайно крупными. В частности, пингвины кайруку (Kairuku grebneffi) и кумиману (Kumimanu biceae), жившие на территории Новой Зеландии примерно 27 и 59 млн. лет назад, достигали роста в 1,3 и 1,8 м. и весили около 60-100 кг.

Внимание ученых привлек блок осадочных пород, найденный еще в 2006 году новозеландскими школьниками на побережье Северного острова в окрестностях бухты Кахия. Внутри него оказались кости древней птицы, которые хранители музея отнесли к уже изученным видам древних пингвинов.-0-