В Новой Зеландии объявлена угроза цунами

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии призвало эвакуироваться жителей районов, находящихся в зоне риска в связи с объявленной угрозой цунами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте управления.

Людей, проживающих вблизи побережья в районах риска, призывают переместиться на ближайшую возвышенность или переехать вглубь страны.

Ранее Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 8,0, произошедшем у берегов Кермадекского архипелага. Национальный центр предупреждения о цунами США издал предупреждение о цунами.

Также в четверг у побережья новозеландского Северного острова было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3, а спустя несколько часов вблизи Кермадекского архипелага зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,5. Оба раза объявлялась угроза цунами.-0-

У берегов Новой Зеландии произошло второе за день мощное землетрясение