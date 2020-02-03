В Новой Зеландии около 400 человек оказались заблокироваными из-за ливней

Фото The New Zealand Herald
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новой Зеландии около 400 человек оказались заблокированными в курортном городе Милфорд-Саунд на юго-западном побережье Южного острова из-за ливней. Большинство из них - туристы, сообщает издание The New Zealand Herald.
Единственная дорога из города размыта дождями и частично разрушена оползнем. По информации ТАСС, власти региона Файордленд, где расположен Милфорд-Саунд, объявили чрезвычайное положение, а метеослужба страны выпустила первое в истории предупреждение об экстремальных погодных условиях.
Для эвакуации людей планируется использовать вертолеты. Первыми Милфорд-Саунд покинут люди, которые нуждается в этом по медицинским показаниям.-0-