В Новой Зеландии переносят выборы из-за коронавируса

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что всеобщие парламентские выборы, которые должны были состояться 19 сентября, перенесены на 17 октября. Об этом сообщает Синьхуа.

Согласно новозеландскому законодательству, глава правительства имеет право назначить дату проведения выборов.

На пресс-конференции в Веллингтоне 17 августа Джасинда Ардерн отметила, что данное решение было вызвано вспышкой заболеваемости COVID-19 в новозеландском городе Окленде и принято с учетом мнений политических партий страны.

16 августа в Новой Зеландии были зафиксированы 13 случаев заболевания, 12 из них связны со вспышкой инфекции в Окленде.-0-