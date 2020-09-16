В Новой Зеландии при столкновении школьного автобуса с поездом погиб человек и 40 пострадали

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новой Зеландии столкнулись школьный автобус и поезд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Radio New Zealand.

Авария произошла сегодня. Столкновение с движущимся составом было на железнодорожном переезде в городе Палмерстон-Норт, который расположен в 140 км к северу от Веллингтона. В результате водитель школьного автобуса скончался по дороге в больницу, 40 школьников получили травмы, шесть учащихся госпитализированы.

В городской полиции рассказали, что состояние детей врачи оценивают как удовлетворительное, ни у кого нет тяжелых травм. Машинист не пострадал. Причины случившегося выясняются.-0-