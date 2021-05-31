В Новой Зеландии произошло сильное наводнение

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новозеландском городе Кентербери объявлено чрезвычайное положение из-за сильного наводнения, вызванного проливными дождями. Более 300 жителей домов эвакуированы, сообщает The Guardian.

Власти предупредили о красном уровне опасности и объявили чрезвычайное положение в регионах Кентербери, одном из сельскохозяйственных центров Новой Зеландии, расположенном на центрально-восточном Южном острове.

Были закрыты несколько автомагистралей, школ и офисов. Для спасения людей задействованы спецтехника и вертолеты. Местные СМИ сообщили, что убежища для пострадавших созданы в школах и спортивных центрах.

Синоптики предупредили о возможном проливном дожде до вечера понедельника, прежде чем условия улучшатся.-0-