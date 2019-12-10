В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У побережья Северного острова (Новая Зеландия) произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает новозеландская медиакомпания Stuff.

По данным компании GeoNet, которая анализирует информацию о геологической опасности для Новой Зеландии, землетрясение произошло в 20 км к югу от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 29 км. Толчки ощущались также в Вайроа и Факатане.

Угроза цунами не объявлялась. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Как отмечают в GeoNet, землетрясение не связано с извержением вулкана на Уайт-Айленде. Как сообщалось ранее, на новозеландском острове Уайт-Айленд, расположенном в заливе Пленти, 9 декабря произошло извержение вулкана. В результате пять человек погибли, восемь пропали без вести, 31 пострадавший госпитализирован. Среди погибших и раненых - туристы из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США. По факту гибели и ранений начато уголовное расследование.-0-