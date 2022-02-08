В Новой Зеландии тысячи протестующих против ковидных ограничений окружили здание парламента

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи протестующих против ковидных ограничений окружили здание парламента Новой Зеландии в городе Веллингтон, сообщает газета New Zealand Herald.

По данным издания, сегодня утром автоколонны протестующих, прибывшие в Веллингтон из разных регионов страны, заблокировали движение на улицах вокруг парламента. Движение получило название Convoy 2022.

Отмечается, что группа протестует против действующих правил и ограничений, установленных правительством для борьбы с COVID-19, в том числе против требования обязательной вакцинации. По словам демонстрантов, они продолжат акцию протеста в течение нескольких дней.

В свою очередь премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что не намерена вступать в диалог с протестующими.

Как сообщает ТАСС, в конце января Новая Зеландия перешла на красный - максимальный - уровень тревоги из-за обнаружения 12 случаев заражения омикрон-вариантом коронавируса внутри страны.-0-