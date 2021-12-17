В Новой Зеландии выявили первый случай заражения "омикроном"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Новой Зеландии. Такую информацию сообщает ТАСС.

Новый штамм ковида выявили у пациента государственного пограничного изолятора в Крайстчерче. Еще один человек, который прилетел в Новую Зеландию одним рейсом с заразившимся, тоже получил положительный результат теста на коронавируса, но анализ показал, что у мужчины другой вариант – "дельта".

По данным главного санитарного врача страны Эшли Блумфилда, у властей есть все возможности для того, чтобы "держать штамм "омикрон" подальше от новозеландцев".-0-