В Новой Зеландии выявлен новый штамм коронавируса с повышенной степенью мутации

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Новой Зеландии подтвердило: в конце июня выявлен новый штамм коронавируса C.1.2 с повышенной степенью мутации. Об этом сообщило издание The New Zealand Herald со ссылкой на представителя ведомства, информирует ТАСС.

По данным издания, мужчина, у которого обнаружился штамм C.1.2, сразу по прилете из-за границы был помещен в государственный изолятор, что позволило избежать распространения вируса. "Все штаммы коронавируса, вызывающие опасения, тщательно контролируются Министерством здравоохранения. Это одна из причин, по которым мы проверяем последовательности генома вируса во всех положительных образцах", - цитирует издание пресс-секретаря министерства.

Новый штамм коронавируса, получивший название C.1.2, был идентифицирован специалистами южноафриканского Национального института инфекционных заболеваний. По данным ученых, новый штамм может обладать повышенной агрессивностью при одновременной более высокой устойчивости к вакцинам. Новейшие исследования показывают, что С.1.2 уже проник в Демократическую республику Конго, Китай, Новую Зеландию, Великобританию, Португалию, Швейцарию и на Маврикий.

Власти Новой Зеландии закрыли страну на карантин с 17 августа. Все предприятия, учреждения и ведомства были закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Гражданам предписано оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать социальную дистанцию в 2 м и надевать маску. За время вспышки в стране выявили 612 заразившихся дельта-штаммом коронавируса, 49 из них, в том числе шесть детей в возрасте до года, - за последние сутки.-0-