В Новой Зеландии выздоровел последний пациент с коронавирусом

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новой Зеландии последний пациент с коронавирусной инфекцией, находившийся под наблюдением врачей в Окленде, был признан полностью выздоровевшим, сообщило сегодня национальное министерство здравоохранения, информирует ТАСС.

Впервые с 28 февраля, когда был выявлен первый случай заражения, на территории страны не осталось людей с подтвержденным диагнозом. Согласно данным Министерства здравоохранения, общее число инфицированных в стране составляет 1504 человека. Вылечились 1482 пациента, умерли 22. Последний случай заражения был зарегистрирован 22 мая. Тестирование на наличие коронавируса прошли порядка 295 тыс. человек.

Новая Зеландия переходит на первый, минимальный уровень угрозы здоровью и безопасности нации. Как сообщила в понедельник премьер-министр страны Джасинда Ардерн, соответствующее решение правительства вступит в силу 9 июня. Она отметила, что с переходом на первый уровень будут отменены все ограничения, касавшиеся общественного транспорта и предприятий общественного питания, включая лимит на число посетителей и требование о соблюдении дистанции. Также возобновят работу в обычном режиме гостиницы, церкви, мечети и спортивные сооружения, а ограничения количества участников общественных мероприятий будут упразднены.

Правила въезда для иностранцев немного смягчатся, однако существенного роста числа гостей не прогнозируется, поскольку каждое разрешение по-прежнему будет рассматриваться индивидуально, а предпочтение отдадут тем, кто въезжает в страну по гуманитарным соображениям.-0-