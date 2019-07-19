В Новой Зеландии взрыв газа разрушил жилой дом - шесть человек пострадали

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новой Зеландии при взрыве газа в городе Крайстчерч разрушен дом, шесть человек получили ранения, сообщает
После взрыва службы экстренной помощи Новой Зеландии эвакуировали жителей нескольких близлежащих зданий. На месте происшествия работали четыре пожарных машины, специальное командное подразделение и следователь пожарной службы.
Среди пострадавших есть люди в тяжелом и критическом состоянии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2811 BYN
|2.284 BYN
|2.283 BYN
|USD
|2.0301 BYN
|2.027 BYN
|2.032 BYN
|RUB
|3.2314 BYN
|3.22 BYN
|3.232 BYN