В Новой Зеландии взрыв газа разрушил жилой дом - шесть человек пострадали

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новой Зеландии при взрыве газа в городе Крайстчерч разрушен дом, шесть человек получили ранения, сообщает Reuters .

После взрыва службы экстренной помощи Новой Зеландии эвакуировали жителей нескольких близлежащих зданий. На месте происшествия работали четыре пожарных машины, специальное командное подразделение и следователь пожарной службы.

Среди пострадавших есть люди в тяжелом и критическом состоянии.-0-