В Новом Орлеане при крушении легкомоторного самолета погибли телеведущая и каскадер

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В окрестностях американского Нового Орлеана в штате Луизиана при крушении двухместного легкомоторного самолета погибли журналистка, телеведущая Нэнси Паркер и каскадер Франк Аугустус, сообщил телеканал
По информации телеканала, самолет разбился около 16.00 по местному времени практически сразу после взлета из аэропорта Лейкфронт в Новом Орлеане.
На борту самолета находилась 53-летняя телеведущая Нэнси Паркер, которая более 20 лет проработала на канале Fox 8. В момент трагедии она снимала сюжет о фигурах высшего пилотажа и работе каскадеров. Франк Аугустус управлял воздушным судном.
Причины крушения устанавливаются.-0-
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