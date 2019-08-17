В Новом Орлеане при крушении легкомоторного самолета погибли телеведущая и каскадер

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В окрестностях американского Нового Орлеана в штате Луизиана при крушении двухместного легкомоторного самолета погибли журналистка, телеведущая Нэнси Паркер и каскадер Франк Аугустус, сообщил телеканал Fox News .

По информации телеканала, самолет разбился около 16.00 по местному времени практически сразу после взлета из аэропорта Лейкфронт в Новом Орлеане.

На борту самолета находилась 53-летняя телеведущая Нэнси Паркер, которая более 20 лет проработала на канале Fox 8. В момент трагедии она снимала сюжет о фигурах высшего пилотажа и работе каскадеров. Франк Аугустус управлял воздушным судном.

Причины крушения устанавливаются.-0-