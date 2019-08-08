В Новороссийске автобус упал с обрыва – есть погибшие и пострадавшие

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Aвтобус упал с обрыва под Новороссийском, погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС.

В автобусе было 42 человека. Среди погибших - два ребенка и двое взрослых. По информации ЕДДС Новороссийска, экскурсионный автобус принадлежит санаторию "Эллада". Он следовал из Пшады в Анапу.

По данным медиков, среди пострадавших в ДТП с автобусом под Новороссийском пятеро детей, двое из них в тяжелом состоянии. Представитель экстренных служб отметил, что это пока предварительная информация. Само ДТП произошло около 22:30 мск.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. По словам источника, продолжаются работы по деблокации пассажиров.-0-