В Новосибирске при пожаре в больнице погиб человек

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб в результате пожара в больнице №2 Новосибирска, сообщили ТАСС в экстренных службах города.

Площадь возгорания составила около 20 кв.м. По предварительной информации, более 50 человек спасены. На месте происшествия работают пожарные.

Причины происшествия устанавливаются, одной из версий эксперты называют короткое замыкание.-0-