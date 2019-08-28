В Новосибирске при реконструкции здания на рабочих обрушилась стена

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новосибирске во время реконструкции обрушилась стена одноэтажного здания, погибли два человека, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Обрушение стены и перекрытий произошло при проведении реконструкции на территории строящегося здания. По данным МЧС, под завалами могут находиться до 12 человек.

"Пожарно-спасательные подразделения уже работают на месте происшествия, проводятся аварийно-спасательные работы. По оперативным данным, площадь обрушения составила 350 кв.м. Под завалами могут находиться рабочие", - сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.-0-