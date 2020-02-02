2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новосибирске во время вечеринки в кафе обрушилась крыша, один человек погиб, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 2 февраля в кафе на бульваре Молодежи. Рухнула кровля раздевалки, из здания пришлось эвакуировать 200 человек. Под завалами были найдены пять человек. Четверо из них были извлечены живыми: трое пострадавших получили легкие травмы, состояние одного человека оценивается как тяжелое. Одна девушка погибла. Поисковые работы на месте происшествия завершены.

По предварительной информации, обрушение крыши произошло под тяжестью снега. В этом году зима в Новосибирске снежная, было побито несколько локальных рекордов по осадкам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст.238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По делу об обрушении кровли задержали организатора вечеринки, которая проходила в кафе во время ЧП.-0-