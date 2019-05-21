В Новосибирской области 13 школьников отравились крысиным ядом

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление образования Чановского района Новосибирской области РФ проводит проверку по факту отравления 13 школьников ядовитым веществом, которое один из учеников принес в класс. Об этом ТАСС сообщил начальник управления Валерий Говорунов.

Отравление 13 учеников второго класса местной школы №2 произошло 20 мая. Пострадавшие поступили в приемный покой Чановской районной больницы, где им поставили диагноз "отравление ядовитым веществом (крысиный яд)". Как сообщили в региональном Минздраве, состояние детей удовлетворительное, они остаются под наблюдением врачей.

"Есть приказ, проверка уже идет. Этимология вещества известна - средство для уничтожения грызунов, которое ребенок принес из дома", - сообщил Валерий Говорунов, отметив, что промежуточные результаты проверки управление уже передало в региональное Министерство образования. Начальник управления также уточнил, что ребенок, принесший в школу средство для уничтожения грызунов, воспитывается в приемной семье.

Проверку по факту отравления детей также проводит прокуратура и СУ СК по Новосибирской области.-0-