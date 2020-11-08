В Новосибирской области сошли с рельсов десятки вагонов - разлилось топливо

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разлив дизтоплива произошел на месте схода 31 вагона грузового состава с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Объемы разлитого топлива уточняются. Чтобы исключить возникновение возгорания, спасатели провели пенную атаку. В настоящее время свыше 40 человек ведут работы по ликвидации последствий аварии, задействованы восстановительный и пожарный поезда, четыре единицы техники от МЧС, на месте находятся сотрудники полиции и скорой помощи.

Как рассказали в единой диспетчерской службе Татарского района, из-за происшествия повреждены рельсы. Вагоны были со щебенкой и дизтопливом, но угрозы для людей нет.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.-0-