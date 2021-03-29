В Нур-Султане ужесточили карантинные меры из-за роста случаев COVID-19

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 29 марта 2021
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:50 Чердаки и подвалы жилфонда Минска приведут в порядок до 5 апреля Регионы
16:47 В трех регионах Австрии ужесточат карантинные меры В мире
16:46 В Минске автопарковки внутри второго кольца до конца 2022 года сделают платными Регионы
16:40 Международная олимпиада Social innovation пройдет в БГУ Общество
16:40 Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма Происшествия
16:33 Комплексное благоустройство Добруша начнется в 2021 году Регионы
16:31 Шулейко: я за вакцинацию, но не должно быть противопоказаний врачей Регионы
16:09 В Южном Судане при вооруженном нападении погибли 14 человек В мире
15:45 Конференция по развитию пожарно-спасательного спорта в учебных заведениях пройдет в университете МЧС Общество
15:43 Суд в Барановичах приговорил мошенника к четырем годам колонии Происшествия
15:37 Провалившегося под лед рыбака спасли в Гродненском районе Происшествия
15:37 Белорусы стали финалистами международной бизнес-игры "Начинающий фермер" Общество
15:35 В Нур-Султане ужесточили карантинные меры из-за роста случаев COVID-19 В мире
15:29 Проводится проверка по факту смерти офицера Гомельского гарнизона Происшествия
15:29 В Беларуси еще два интернет-ресурса признаны экстремистскими - МВД Происшествия
15:25 Противотанковую мину обнаружили в Брестской крепости Происшествия
15:25 В Беларуси 30 марта пройдет проверка системы оповещения Общество
15:18 Более 4 млн саженцев планируют высадить в Гродненской области в "Неделю леса" Регионы
15:14 Суд Кобринского района огласил приговор супругам за мошенничество с квартирой Происшествия
15:12 ФПБ: на одну проверку приходится в среднем 16 нарушений охраны труда Общество
15:04 Шулейко призвал ветеранов активнее передавать опыт молодежи Регионы
15:04 В Кыргызстане началась вакцинация от COVID-19 В мире
15:02 Месячник безопасности на период весенних полевых работ стартовал в Витебской области Регионы
15:00 Почти четверть зарегистрированных в январе-феврале безработных имели допгарантии занятости Общество
14:59 Делегация Воздушно-космических сил ВС России посещает Беларусь Общество
14:56 Червяков: необходимо максимально задействовать потенциал кооперационных цепочек Экономика
14:55 В Ельском районе мужчина оскорбил милиционера в соцсети - дело направлено в суд Происшествия
14:53 Вопрос учета совместной собственности в СГ остается актуальным - Брич Экономика
14:51 ДТП на улице Ванеева в Минске - водитель заключен под стражу Происшествия
14:49 В Минске мужчина приговорен к 3 годам "химии" за нарушение общественного порядка и работы транспорта Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
29 марта 2021, 15:35

В Нур-Султане ужесточили карантинные меры из-за роста случаев COVID-19

Фото КАЗИНФОРМ
Фото КАЗИНФОРМ
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Шулейко: я за вакцинацию, но не должно быть противопоказаний врачей
В Кыргызстане началась вакцинация от COVID-19

29 марта, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Главный государственный санитарный врач столицы Казахстана Сархат Бейсенова подписала новое постановление об ужесточении карантинных и ограничительных мер в городе в связи с распространением коронавируса, которое вступит в силу 30 марта.

Согласно подписанному документу, сокращается время работы торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых домов в будние дни до 17 часов. В выходные дни эти объекты будут закрыты. Также запрещается работать в выходные дни объектам общепита, за исключением заказов навынос и доставки.

Все студенты и школьники города, за исключением учащихся выпускных классов, должны перейти на дистанционную форму обучения.

Нур-Султан с 10 марта находится в красной зоне. Ежедневно в городе выявляют свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом. Жителей и гостей столицы просят строго соблюдать санитарные нормы и требования карантинного режима, чтобы избежать роста заболеваемости COVID-19.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус Казахстан
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото АРА В трех регионах Австрии ужесточат карантинные меры
Фото hrw.org В Южном Судане при вооруженном нападении погибли 14 человек
Фото Агентства Анадолу В Кыргызстане началась вакцинация от COVID-19
Фото nbcnews.com Операция по разблокировке Суэцкого канала успешно завершилась
Фото Getty Image На Филиппинах временно усилены ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19
Фото из архива В России за сутки выявили 8711 случаев заражения COVID-19
Главное
Во время совещания Лукашенко подчеркивает важность обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан
За сутки в Беларуси зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19, выписаны 654
Утверждена госпрограмма для транспортного комплекса на пятилетку
Аспекты выгодного сотрудничества. Комплекс Minsk World объединяет интересы строителей и производителей
Топ-новости
Лукашенко поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты
Лукашенко: уж очень хочется разным силам, прежде всего извне, накалить в Беларуси обстановку
Вольфович: сбежавшие за границу организаторы протестов используют белорусов как пушечное мясо
В Беларуси планируют предоставить нанимателям право увольнять за призывы к забастовкам - Рахманов
Вопрос учета совместной собственности в СГ остается актуальным - Брич
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма
Червяков: необходимо максимально задействовать потенциал кооперационных цепочек
Хватит ждать подходящего момента! На покупку квартиры в Minsk World по АКЦИИ осталось три дня!
В Беларуси 30 марта пройдет проверка системы оповещения
ГАИ Минской области рассказала о местах установки мобильных датчиков контроля скорости
В Беларуси еще два интернет-ресурса признаны экстремистскими - МВД
Белорусы стали финалистами международной бизнес-игры "Начинающий фермер"
Исполком СНГ активизирует взаимодействие с ЕЭК
Международная олимпиада Social innovation пройдет в БГУ
Небольшие дожди и слабый туман ожидаются в Беларуси 30 марта
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.