В Нур-Султане ужесточили карантинные меры из-за роста случаев COVID-19

29 марта, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Главный государственный санитарный врач столицы Казахстана Сархат Бейсенова подписала новое постановление об ужесточении карантинных и ограничительных мер в городе в связи с распространением коронавируса, которое вступит в силу 30 марта.

Согласно подписанному документу, сокращается время работы торгово-развлекательных центров, торговых центров и торговых домов в будние дни до 17 часов. В выходные дни эти объекты будут закрыты. Также запрещается работать в выходные дни объектам общепита, за исключением заказов навынос и доставки.

Все студенты и школьники города, за исключением учащихся выпускных классов, должны перейти на дистанционную форму обучения.

Нур-Султан с 10 марта находится в красной зоне. Ежедневно в городе выявляют свыше 300 новых случаев заражения коронавирусом. Жителей и гостей столицы просят строго соблюдать санитарные нормы и требования карантинного режима, чтобы избежать роста заболеваемости COVID-19.-0-