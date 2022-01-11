В Нур-Султане восстановлено международное авиасообщение

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановлено, кроме рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Международное авиасообщение города Нур-Султан полностью восстановлено, за исключением рейсов авиакомпаний Lufthansa и Turkish Airlines", - уточняется в сообщении ведомства.

По данным ведомства, 11 января в (из) Нур-Султан планируется выполнить 27 международных рейсов из (в) Москвы, Минска, Дубая, Варшавы, Франкфурта-на-Майне, Ташкента, Новосибирска, Коломбо, Антальи и Кутаиси. Отмены рейсов не планируются.

"Из (в) Актау, Шимкента и Туркестана планируется выполнение восьми международных рейсов в Стамбул, Махачкалу, Грозный, из Алматы и Актобе отменено выполнение 20 рейсов в (из) Стамбул, Дубай, Мале, Ташкент, Москву, Самарканд, Коломбо, Шарджи, Баку и Нукус", - добавили в министерстве.-0-