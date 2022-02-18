В ОАЭ обнаружили древнейшее поселение, возникшее 8,5 тыс. лет назад

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАЭ обнаружили остатки самых ранних известных строений. Их возраст оценили в 8,5 тыс. лет, сообщает "МИР24" со ссылкой на Gulf News.

Исследования проводились на острове Гага к западу от города Абу-Даби. Археологические находки представляют собой каменные сооружения. Они показывают, что оседлая жизнь в этом регионе началась на 500 лет раньше, чем считалось.

Сооружения описаны как простые круглые дома со стенами в метр высотой. Здесь, вероятно, жила небольшая община, которая не покидала остров круглый год. Были найдены сотни артефактов, в том числе искусно обработанные каменные наконечники стрел, которые могли использоваться для охоты. Живя рядом с морем, люди, очевидно, также добывали его дары.

Неизвестно, как долго существовало поселение. Но и будучи заброшенным, оно имело большое значение (возможно, культовый статус) среди местного населения. Почти 5 тыс. лет назад в его руинах похоронили человека - это одна из немногих могил того периода на здешних островах.

Ранее ученые полагали, что поселения на территории будущих ОАЭ возникли благодаря развитию морских торговых путей. Но древние поселения, чей возраст подтвердил радиоуглеродный анализ, возникли до начала обширной торговли.

Археологи пришли к выводу, что экономические и экологические условия в этом регионе 8,5 тыс. лет назад были достаточно благоприятными для развития оседлых поселений. Острова были не засушливыми, как полагали некоторые исследователи, а плодородными. Это открытие способно изменить представления ученых об истории данных земель.-0-