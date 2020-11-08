В ОАЭ отменили уголовные наказания за употребление алкоголя и сожительство вне брака

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Употребление спиртных напитков и совместное проживание вне брака больше не считаются уголовными преступлениями в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщило издание The National.

Президент страны Халифа бен Заид Аль Нахайян утвердил поправки в закон о личном статусе, федеральный уголовный кодекс и федеральный уголовно-процессуальный закон.

Как отмечает издание, "законы, вступающие в силу немедленно, направлены на дополнительное привлечение туристов и прямых иностранных инвестиций, а также на упрощение правил для жителей эмиратов". В частности, декриминализирована статья об употреблении алкоголя без соответствующей лицензии, что означает, что за употребление, хранение или продажу спиртных напитков в частном порядке или в специальных отведенных для этого зонах человек без лицензии не будет подвергаться судебному преследованию. При этом по-прежнему сохраняется возрастной ценз 21 год.

По информации издания Grazia, изменения в законодательстве разрешают совместное проживание пар, не состоящих в родстве или браке. Отношения по взаимному согласию в возрасте старше 14 лет больше не являются уголовным преступлением.

Из уголовного кодекса изъята статья о наказании за попытку самоубийства. Не будут также привлекать к ответственности тех, кто пытался оказать срочную помощь другому человеку, но тот все равно умер.

В целях обеспечения финансовой стабильности иностранных инвесторов обновлены правила наследования.-0-