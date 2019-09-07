В ОАЭ продают сувениры от борцов Нурмагомедова и Пуарье

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщикам UFC в Абу-Даби предлагают купить папахи, кепки и футболки с изображением главных героев предстоящего боя – россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Пуарье, сообщает "МИР 24" .

Самый дорогой сувенир – футболка российского чемпиона, которая была на нем во время боя с Конором Макгрегором. Ее стоимость - 20 тыс. дирхамов (около $5,5 тыс.). К ней прилагается сертификат.

Папаха из натурального меха стоит 550 дирхамов, остальные футболки – от 130 до 220.

Также болельщикам предлагают купить на память о бое в Абу-Даби кружки, термосы и копии чемпионских поясов за $1000.

Бой за звание чемпиона UFC пройдет 7 сентября вечером в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.-0-