В ОАЭ разбился одномоторный самолет – погибли два человека

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одномоторный самолет Diamond DA40 американской компании Honeywell ("Ханиуэлл"), разбился 16 мая в международном аэропорту Дубая, сообщила газета Asharq Al-Awsat . Погибли двое из четырех находившихся на его борту человек - пилот и его помощник.

По предварительной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность воздушного судна.

Аэропорт Дубая после небольшой задержки возобновил работу в обычном режиме. Только некоторые рейсы сразу после происшествия были перенаправлены в другой аэропорт эмирата.-0-