В ОАЭ разбился одномоторный самолет – погибли два человека

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одномоторный самолет Diamond DA40 американской компании Honeywell ("Ханиуэлл"), разбился 16 мая в международном аэропорту Дубая, сообщила газета
По предварительной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность воздушного судна.
Аэропорт Дубая после небольшой задержки возобновил работу в обычном режиме. Только некоторые рейсы сразу после происшествия были перенаправлены в другой аэропорт эмирата.-0-
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