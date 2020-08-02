В ОАЭ заработала первая в арабском мире АЭС

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр, вице-президент ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о начале работы первой в арабском мире атомной электростанции, находящейся на территории этой страны, сообщает ТАСС. "Мы объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире, АЭС "Барака" в Абу-Даби, - написал он 1 августа на своей странице в Twitter. - Группа рабочих произвела загрузку ядерного топлива и успешно завершила комплексные испытания". Аль Мактум добавил, что целью ОАЭ является "ввод в эксплуатацию четырех атомных электростанций, которые обеспечат на четверть потребности государства в электроэнергии безопасным, надежным и не загрязняющим окружающую среду выбросами способом". В середине февраля Информационное агентство ОАЭ сообщило, что эмиратское агентство по ядерному регулированию выдало компании Nawah Energy Company лицензию на эксплуатацию первого блока АЭС "Барака".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!